Es ist der gefährlichste Tag des Jahres für die Trainer in der NFL. Am "Black Monday" feuern viele Teams ihre Coaches. Die Regular Season ist vorbei, viele Mannschaften haben das Ziel Playoff-Teilnahme nicht erreicht. Grund genug, sich von dem ein oder anderen Coach zu trennen.

Nach dem letzten Spieltag am Silvesterabend haben die Indianapolis Colts den Startschuss in Sachen Trainerentlassungen gegeben. Headcoach Chuck Pagano musste direkt nach der 13:22-Pleite gegen die Houston Texans seinen Hut nehmen. Zum dritten Mal in Folge verpassen die Colts die Playoffs, in 16 Spielen gab es ohne den verletzten Quarterback Andrew Luck lediglich vier Siege. Bereits letztes Jahr rechneten viele mit einer Entlassung von Pagano, nun ist seine Zeit in Indianapolis beendet.

Raiders feuern Del Rio

Auch die Oakland Raiders müssen sich einen neuen Cheftrainer suchen. Headcoach Jack Del Rio wurde nach der 10:30-Niederlage gegen die Los Angeles Chargers ebenfalls entlassen. Del Rio stand in den vergangenen drei Jahren bei den Raiders an der Seitenlinie.

Laut ESPN-Insider Adam Schefter soll Jon Gruden Nachfolger von Del Rio werden.

Cardinals-Coach vor Rücktritt

Auch bei den Arizona Cardinals soll es Veränderungen auf der Trainer-Position geben. Laut ESPN will Headcoach Bruce Arians in Kürze zurücktreten. Er soll das Team über seine Pläne aber noch nicht informiert haben.

Die Cardinals um Quarterback Carson Palmer sind bei den Playoffs in diesem Jahr ebenfalls nur Zuschauer.