Die Regular Season in der NFL ist noch nicht lange vorbei, schon stehen bereits die Duelle in den ersten Playoff-Runden vor der Tür.

Mit einer Bilanz von 13:3-Siegen ist Titelverteidiger New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady als bestes Team der AFC in die Postseason eingezogen und genießt damit bis zur möglichen Super-Bowl-Teilnahme Heimvorteil, in der NFC gilt haben sich die Philadelphia Eagles diesen Vorteil gesichert.

Neben den Patriots (AFC East) und Eagles (NFC East) dürfen sich auch die Division-Sieger Pittsburgh Steelers (AFC North, 13-3) und Minnesota Vikings (NFC North, 13-3) über eine freie Woche zum Playoff-Auftakt freuen.

Alle Highlights der NFL im Video auf SPORT1.de

Knapp einen Monat später steigt am 4. Februar mit Super Bowl LII in Minneapolis das erste große Sport-Highlight des Jahres.

Spielplan:

Wild Card Games:

6. Januar, 22.20 Uhr MEZ: Kansas City Chiefs - Tennessee Titans

7. Januar, 2.15 Uhr MEZ: Los Angeles Rams - Atlanta Falcons

7. Januar, 19.05 Uhr MEZ: Jacksonville Jaguars - Buffalo Bills

7. Januar, 22.40 Uhr MEZ: New Orleans Saints - Carolina Panthers

Divisional Round (13./14. Januar):

Philadelphia Eagles - NN

New England Patriots - NN

Pittsburgh Steelers - NN

Minnesota Vikings - NN

Conference Championships:

21. Januar - Spielansetzungen noch offen

Pro Bowl:

28. Januar, 21 Uhr in Orlando

Super Bowl LII

4. Februar (Uhrzeit noch offen) in Minneapolis

So können Sie die NFL-Playoffs LIVE verfolgen:

LIVESCORES: SPORT1.de

Im TV: ProSieben und ProSieben MAXX

Livestream: DAZN und ran