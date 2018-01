Mit dem Ende der Erfolglos-Serie der Buffalo Bills endete die reguläre NFL-Saison mit einer großen Überraschung. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Teams aber nicht. Schon am 6. Januar starten die Playoffs mit den Wild-Card-Games durch.

Am 4. Februar steigt dann mit Super Bowl LII in Minneapolis das erste große Sport-Highlight 2018 Können die New England Patriots ihren Titel erfolgreich verteidigen? Überraschen die Philadelphia Eagles trotz des Ausfalls von Star-Quarterback Carson Wentz? Oder gehen sogar am Ende die Vikings aus ihrem Heimspiel im U-S. Bank Stadium als die großen Triumphatoren hervor?

(DAZN zeigt die NFL live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

SPORT1 fasst die wichtigsten Informationen zu den Playoffs zusammen (Alle Ergebnisse im Überblick):

Diese Teams sind dabei:

AFC:

New England Patriots

Pittsburgh Steelers

Jacksonville Jaguars

Kansas City Chiefs

Tennessee Titans

Buffalo Bills

NFC:

Philadelphia Eagles

Minnesota Vikings

Los Angeles Rams

New Orleans Saints

Carolina Panthers

Atlanta Falcons

(Die NFL-Abschlusstabellen im Überblick)

Spielplan:

Wild Card Games:

6. Januar, 22.20 Uhr MEZ: Kansas City Chiefs - Tennessee Titans

7. Januar, 2.15 Uhr MEZ: Los Angeles Rams - Atlanta Falcons

7. Januar, 19.05 Uhr MEZ: Jacksonville Jaguars - Buffalo Bills

7. Januar, 22.40 Uhr MEZ: New Orleans Saints - Carolina Panthers

Divisional Round:

13. Januar, 22.35 Uhr MEZ: Philadelphia Eagles - NN

14. Januar, 2.15 Uhr MEZ: New England Patriots - NN

14. Januar, 19.05 Uhr MEZ: Pittsburgh Steelers - NN

14. Januar, 22.40 Uhr MEZ: Minnesota Vikings - NN

Conference Championships:

21. Januar - Spielansetzungen noch offen

Pro Bowl:

28. Januar, 21 Uhr in Orlando

Super Bowl LII

4. Februar (Uhrzeit noch offen) in Minneapolis