In der NHL kommt es am Neujahrstag zum "Centennial Classic" zwischen den Toronto Maple Leafs und den Detroit Red Wings (ab 21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM).

Die NHL LIVE im TV auf SPORT1 US

Gespielt wird im BMO Field, der Heimspielstätte des MLS-Klubs Toronto FC, in der knapp 31.000 Menschen einen Platz finden. Neben einer großen 100-Jahr-Zeremonie werden zahlreiche Spieler-Ehrungen durchgeführt und Auszeichnungen verliehen.

Historisch gesehen ist das Duell der beiden Original-Six-Teams ein echter Klassiker.

Auch sportlich sorgt die Partie für einiges an Brisanz: In der Tabelle trennen beide Teams lediglich drei Punkte. Toronto hat derzeit die Nase vorn und benötigt dringend Zähler, um auf einen Wild-Card-Spot zu springen.

Die Red Wings wollen mit einem Sieg eine bisher verkorkste Saison zum Guten wenden und mit einem Erfolg im Centennial Classic Selbstvertrauen gewinnen.