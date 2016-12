Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers eine Negativserie von vier Spielen ohne Sieg beendet. Die Oilers gewannen in der NHL gegen die Winnipeg Jets etwas glücklich mit 3:2.

Winnipegs Patrick Laine lenkte den Puck im dritten Drittel ins eigene Netz ab. Der Treffer wurde Oilers-Angreifer Mark Letestu zugeschrieben, dem zuvor bereits der Ausgleich gelungen war (Die NHL LIVE im TV auf SPORT1 US).

Draisaitl ging in 20:33 Minuten auf dem Eis leer aus. Der 21-Jährige hat in dieser Saison bisher 13 Tore und 13 Assists in der Bilanz stehen. Zuletzt hatte er dreimal in Folge getroffen. Edmonton ist Vierter im Westen.

Torhüter Philipp Grubauer kam beim 3:0 der Washington Capitals gegen die Vancouver Canucks nicht zum Einsatz. Sein Kollege Braden Holtby wehrte 20 Schüsse der Canucks ab und sicherte den vierten Sieg der Capitals in Serie. "Das war wohl eines unserer besten Spiele bisher. Wir gehen in die richtige Richtung", sagte Holtby.