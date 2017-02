Dennis Seidenberg und Thomas Greiss siegen mit New York Islanders

Dennis Seidenberg und Thomas Greiss siegen mit New York Islanders Deutsches Duo siegt nach Overtime

vergrößernverkleinern Thomas Greiss siegt mit den New York Islanders gegen Toronto © Getty Images

Nach zwei Pleiten in Folgen finden die New York Islanders zurück in die Erfolgsspur. Der Sieg gegen die Toronto Maple Leafs gerät zu einem echten Krimi.