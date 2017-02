Rückschlag für Leon Draisaitl in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL: Der 21 Jahre alte Nationalspieler verlor mit den Edmonton Oilers bei den Nashville Predators mit 0:2. Draisaitl und Co. scheiterten mit insgesamt 31 Schüssen am überragenden Torhüter Pekka Rinne und bleiben nach der zweiten Niederlage hintereinander in der Western Conference Fünfter.

Auch nicht besser lief es für Angreifer Tobias Rieder von den Arizona Coyotes. Der 24-Jährige kassierte mit seinem Team eine 3:4-Heimpleite gegen die Chicago Blackhawks und blieb dabei ohne Scorerpunkt. Arizona ist im Westen Vorletzter.