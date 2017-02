Die Washington Capitals haben in der NHL ohne den deutschen Torhüter Philipp Grubauer zurück in die Erfolgsspur gefunden. Mit dem 5:3-Heimsieg gegen die Boston Bruins festigte der Hauptstadtklub seinen Status als bestes Team der Liga. Grubauer wurde einen Tag nach dem 2:3 bei den New York Islanders im Tor der Captials durch Braden Holtby ersetzt, der 30 von 33 Schüssen parierte.

Die Gastgeber gingen durch T.J. Oshie (4.) und Nicklas Bäckström (14.) in Führung, Brad Marchand (19./23.) glich mit zwei Powerplay-Treffern aus. Dann aber zog Washington durch Superstar Alex Owetschkin (40.), Brett Connolly (44.) und Jewgeny Kusnezow (56.) davon, David Krejci (59.) konnte nur noch verkürzen.

Mit 74 Punkten liegen die Capitals ligaweit ganz vorne. Die Minnesota Wild (71), Spitzenreiter im Westen, kassierten bei den Calgary Flames derweil eine deutliche 1:5-Niederlage.