Die deutschen Profis Dennis Seidenberg und Thomas Greiss zittern mit den New York Islanders weiter um die Playoff-Teilnahme.

Nach einem 3:0-Erfolg bei den Carolina Hurricanes, bei dem Goalie Greiss nicht zum Einsatz kam, muss New York auch die verbleibenden beiden Partien gewinnen und auf zwei Ausrutscher der Toronto Maple Leafs hoffen.

Siege für Kühnhackl und Draisaitl

Sicher dabei sind die Pittsburgh Penguins mit Tom Kühnhackl, der beim 7:4 in der Halle der New Jersey Devils seinen elften Assist in dieser Saison für sich verbuchte. Auch die Edmonton Oilers von Shootingstar Leon Draisaitl sind für die Playoffs qualifiziert. Beim 4:2-Sieg bei den San José Sharks blieb der deutsche Center ohne Scorerpunkt.

Gleiches galt für Tobias Rieder beim 4:3 der Arizona Coyotes über die Vancouver Canucks. Arizona hat keine Chance mehr auf die Meisterrunde. Verteidiger Korbinian Holzer kam beim 4:0-Sieg der bereits qualifizierten Anaheim Ducks gegen die Chicago Blackhawks nicht zum Einsatz.