Hauptrundensieger Washington Capitals steht in den NHL-Playoffs bereits unter Zugzwang.

Das Team um Superstar Alexander Owetschkin liegt in der best-of-seven-Serie gegen die Toronto Maple Leafs mit 1:2 in Rückstand und benötigt in Spiel vier (Do., ab 3 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US) in Toronto einen Sieg, um wieder in die Serie zu finden.

Der deutsche Torhüter Philipp Gruber war in den bisherigen drei Duellen der K.o.-Runde nur zweite Wahl im Capitals-Tor hinter Braden Holtby, der im dritten Spiel 24 Paraden zeigte.

