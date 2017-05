Die Anaheim Ducks haben in den Western Conference Finals der NHL-Playoffs gegen die Nashville Predators ausgeglichen.

Das Team von Korbinian Holzer setzte sich in einem Thriller nach Verlängerung mit 3:2 bei den Predators durch, in der best-of-seven-Serie steht es nun 2:2.

Für die Predators war es die erste Heimniederlage in den Playoffs nach zuvor zehn Siegen in Folge. Goalie John Gibson war mit 32 Saves ein wichtiger Faktor für Anaheim, Corey Perry erzielte unter Mithilfe von P.K. Subban das Siegtor. Sein Schuss aus spitzem Winkel wurde von Nashvilles Verteidiger unhaltbar ins Netz abgefälscht.

Korbinian Holzer stand bei den Ducks erneut nicht im Kader. Er kam zuletzt am 7. Mai in der Serie gegen Edmonton zum Einsatz. Spiel fünf steigt in der Nacht auf Sonntag wieder in Anaheim - ein Team holt sich zwei Matchbälle.