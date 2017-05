Die New York Rangers haben in der zweiten Runde der NHL-Playoffs gegen die Ottawa Senators einen wichtigen Sieg eingefahren.

In Spiel drei gelang den Rangers ein dominanter 4:1-Erfolg vor heimischen Publikum im Madison Square Garden. New York verkürzt in der Serie dadurch auf 1:2.

Die Hausherren dominierten die Partie vor allem im ersten Drittel. Nach 20 gespielten Minuten kamen die Rangers auf 15 Schüsse, Ottawa stand bei lediglich fünf Abschlüssen.

Unter den vier Torschützen fand sich auch der Österreicher Michael Grabner, der den Siegtreffer zum 2:0 erzielte. Auch Mats Zuccarello, Oscar Lindberg und Rick Nash trafen. Jean-Gabriel Pageau blieb der einzige Senators-Torschütze, sein Anschlusstreffer Ende des zweiten Drittel brachte jedoch nicht die erhoffte Wende. Spiel vier findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt.

In der zweiten Partie des Abends ist den Nashville Predators ein wichtiger Schritt in Richtung Conference Finals gelungen. Die Preds holten sich beim 2:1 gegen die St. Louis Blues den dritten Sieg der Serie. Verteidiger Ryan Ellis erzielte sein viertes Tor in den Playoffs, James Neals sorgte mit seinem Solo-Tor für den Sieg. Spiel fünf findet in der Nacht von Freitag auf Samstag statt.