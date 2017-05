Die Ottawa Senators sind im Kampf um den Stanley Cup weiter im Rennen.

Im Halbfinale der Eastern Conference entschieden die Kanadier Spiel sechs gegen die New York Rangers im Madison Square Garden vor 18.006 Zuschauern mit 4:2 für sich und gewann die Best-of-Seven-Serie der Playoffs mit 4:2. (Die NHL LIVE im TV auf SPORT1 US)

In der nächsten Runde trifft Ottawa auf Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins mit Stürmer Tom Kühnhackl oder die die Washington Capitals um Torhüter Philipp Grubauer. Die Serie entscheidet sich am Mittwoch im siebten und letzten Spiel. (So steht es in den NHL-Playoffs)

Hoffman ebnet Sieg

Ottawa legte früh den Grundstein zum Weiterkommen. Im ersten Drittel stellte Mike Hoffman mit einem Doppelpack auf 2:0, im zweiten Drittel verkürzte Mike Zibanejad für die Rangers ehe Erik Karlsson wieder für den alten Abstand sorgte.

Dank des 2:3 von Chris Kreider zu Beginn des Schlussdrittels keimte Hoffnung beim Team von Trainer Alain Vigneault auf. Sieben Sekunden vor der Schlusssirene machte Jean-Gabriel Pageau den Deckel auf das Weiterkommen der Senators.