Noch vor wenigen Tagen war Leon Draisaitl vertragslos, jetzt hat der Stürmer bei den Edmonton Oilers einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Am Mittwoch gaben die Oilers bekannt, dass sie Draisaitl für acht Jahre bis zur Saison 2024/25 an sich gebunden haben.

Jährlich kassiert der deutsche Nationalspieler künftig 8,5 Millionen Dollar (rund 7,2 Millionen Euro). Damit wandern in den nächsten acht Jahren 68 Millionen Dollar auf das Konto des 21-Jährigen.

Der in Köln geborene Draisaitl lief erstmals 2014 im Trikot der Oilers aufs Eis. In der vergangenen Saison überflügelte er mit 77 Scorerpunkten den Rekord von Bundestrainer Marco Sturm aus dem Jahr 2006. Sturm war damals 59 Mal an einem Tor beteiligt.