Beim Heimdebüt von Eishockey-Altstar Jaromir Jagr sind die Calgary Flames in der nordamerikanischen Profiliga NHL unter die Räder gekommen. Im kanadischen Duell mit den Ottawa Senators kassierte das Team um den 45-jährigen Tschechen eine 0:6-Niederlage. Nach zuletzt drei Siegen in Folge war es die zweite Niederlage für die Flames im fünften Saisonspiel.

"Das war ein ziemlich harter Abend für uns. Wir haben nicht einmal schlecht gespielt, aber unsere frühen Chancen nicht genutzt", sagte Jagr, hinter Wayne Gretzky zweitbester Scorer der NHL-Geschichte: "Wir müssen das jetzt fix vergessen und uns auf das nächste Spiel konzentrieren. Das ist das Gute an der Liga - man hat schnell wieder die Chance, es besser zu machen."

Jagr, der nach monatelanger erfolgloser Klubsuche Anfang des Monats für ein Jahr bei Calgary unterschrieben hatte, gab in 13:27 Minuten Eiszeit vier Schüsse auf das Tor ab, scheiterte aber immer an Senators-Goalie Craig Anderson, der insgesamt 25 Schüsse parierte.

Holzer verliert mit den Ducks

Als Verlierer gingen auch Verteidiger Korbinian Holzer und die Anaheim Ducks vom Eis. Bei den Colorado Avalanche unterlagen die Kalifornier 1:3. Nicht zum Einsatz kam Torhüter Philipp Grubauer beim 5:2-Erfolg der Washington Capitals bei den bis dahin ungeschlagenen New Jersey Devils.

Drei Tage nach ihrer emotionalen und erfolgreichen Heimpremiere mussten sich die Vegas Golden Knights in eigener Halle geschlagen geben. Gegen die Detroit Red Wings verlor der neue NHL-Klub 3:6 und erlitt damit im vierten Spiel die erste Niederlage der Vereinsgeschichte. Am Dienstag hatten die Golden Knights ihr erstes Heimspiel exakt zehn Tage nach dem Massaker in der Spielermetropole mit 58 Todesopfern mit 5:2 gewonnen.