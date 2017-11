Die Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl haben gegen die New York Rangers verloren.

Die Kanadier unterlagen den Rangers mit 2:4. Die Hausherren gingen mit 1:0 in Führung, doch die Oilers konnten noch im ersten Drittel noch ausgleichen.

Im zweiten Drittel gingen Draisaitl & Co. sogar nach einer Powerplay-Situation in Führung. Doch New York drehte die Partie postwendend, ebenfalls durch zwei Situationen in Überzahl. In den Schlusssekunden gelang New York noch ein Empty-Net-Goal.

Damit bleiben die Oilers weiter im Keller der Pacific Division und müssen um das Erreichen der Playoffs bangen.