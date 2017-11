Diese Bilder dürften die Mutter von Jimmy Vesey ziemlich geschockt haben.

Im Spiel zwischen den Edmonton Oilers und den New York Rangers bekam der 24-jährige Vesey versehentlich einen Schlittschuh ins Gesicht. Bei der Aktion mit Oilers-Spieler Zack Kassian hatte der sein Gleichgewicht verloren und Vesey im Fallen den Schlittschuh ins Gesicht gerammt. Die zwei oberen Schneidezähne die Vesey ausgeschlagen wurden, steckten anschließend in seiner Lippe fest - eine mehr als unschöne Aktion.

Blutüberströmt musste Vesey zunächst vom Eis. Nach dem Spiel wurden die Zähne operativ entfernt. Seine Fans lies der Jungstar via Twitter an der Misere teilhaben. Dort veröffentlichte er zwei Fotos: Das eine zeigt die noch blutige Lippe des 24-Jährigen. Die andere Aufnahme zeigt das Röntgenbild seines Kiefers, mitsamt der Zähne, die noch in der Lippe stecken.

Im Text unter dem Bild entschuldigte sich Vesey für den Anblick bei seiner Mutter: "Das ist halt Eishockey. Sorry Mama", schrieb er.

Nach seiner Verletzung kam Vesey übrigens wieder aufs Eis und brachte die Partie zu Ende. Die Rangers gewannen gegen die Edmonton Oilers mit 4:2