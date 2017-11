Anzeige

NHL: Tobias Rieder gewinnt mit Arizona Coyotes gegen Toronto Maple Leafs Rieders Coyotes kommen in Schwung / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Tobias Rieder legte mit den Arizona Coyotes ein Saisonstart zum Vergessen hin © Getty Images

Die Arizona Coyotes arbeiten sich so langsam aus dem Niederlagensumpf in der NHL. Das Team um den Deutschen Tobias Rieder feiert den dritten Sieg in Serie.