Mit drei Assists hatte Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl entscheidenden Anteil am 4:1-Sieg der Edmonton Oilers in der NHL gegen die Montreal Canadiens.

Draisaitl war an den Treffern zum 1:0, 2:0 und 4:1 beteiligt und verbuchte in dieser Saison bereits seine Assists Nummer 19, 20 und 21. Für die Oilers war es der vierte Sieg in Folge.

Mit 17 Siegen und 17 Niederlagen liegen die Oilers in der Pacific Division auf Rang sechs und haben vier Punkte Rückstand auf einen Playoff-Platz. Im nächsten Spiel trifft Edmonton auf die Winnipeg Jets.