Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl steckt mit den Edmonton Oilers weiter in der Krise.

Die als Titelaspirant in die Saison gestarteten Kanadier kassierten durch das 1:2 bei den Nashville Predators ihre siebte Niederlage aus den vergangenen acht Spielen in der nordamerikanischen Profiliga NHL. In der Western Conference belegt Edmonton lediglich den drittletzten Platz.

Draisaitl, der beim einzigen Oilers-Treffer von Sturmkollege Connor McDavid mit einem Assist beteiligt war, sah dennoch Fortschritte im Vergleich zu den schwachen Auftritten zuvor: "In allen Reihen haben wir sehr solide gespielt. Der Einsatz war gut, wir müssen jetzt dranbleiben."

McDavid sah es ähnlich: "Es ist frustrierend, aber wir werden einen Weg finden, um da rauszukommen."

Philipp Grubauer weiß dagegen kaum noch, wie sich Niederlagen anfühlen.

Der deutsche Nationaltorwart durfte beim 3:1-Sieg der Washington Capitals gegen die Vancouver Canucks von Beginn an ran. Mit 37 Paraden sicherte der gebürtige Rosenheimer seinem Team den fünften Sieg in Folge.