Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys ist beim Final Four der Champions League in Rom Vierter geworden. Im Spiel um Platz drei musste sich der Bundesligist dem italienischen Team Cucine Lube Civitanova nach 2:10 Stunden mit 1:3 (27:29, 25:22, 21:25, 21:25) geschlagen geben.

Berlin, das sich erstmals sportlich für die Endrunde qualifiziert hatte, war am Samstag im Halbfinale am russischen Titelverteidiger Zenit Kasan gescheitert (0:3). In der Saison 2014/15, als die BR Volleys als Gastgeber für das Final Four gesetzt waren, waren sie Dritter geworden.

Für Berlin geht es nun in der Bundesliga mit Spiel zwei im Play-off-Finale weiter. Nach dem 0:3 zum Auftakt bei Rekordmeister VfB Friedrichshafen ist in der best-of-three-Serie am Mittwoch (19.30 Uhr) zu Hause ein Sieg Pflicht.