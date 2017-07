Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Finalturnier der Grand-Prix-Gruppe 2 nach dem Verpassen des Aufstiegs in die erste Division für einen versöhnlichen Abschluss gesorgt.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) setzte sich im Spiel um Platz drei in Ostrau gegen Gastgeber Tschechien mit 3:1 (25:23, 17:25, 25:20, 25:23) durch.

Lediglich der Turniersieg berechtigt zum Aufstieg in die Grand-Prix-Gruppe 1.

Vor einer Woche hatte das Team von Bundestrainer Felix Koslowski beim letzten Vorrunden-Turnier in Richmond/Kanada schon mit 3:0 gegen Tschechien gewonnen und sich so für das Finalturnier in Ostrau qualifiziert.