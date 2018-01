Anzeige

vergrößernverkleinern Friedrichshafen feiert in der Volleyball-Bundesliga den neunten Sieg im neunten Spiel © SPORT1

Innsbruck - Der VfB Friedrichshafen bleibt in der Volleyball-Bundesliga in dieser Saison weiter ungeschlagen. Beim Gastspiel in Innsbruck gibt der Rekordmeister nur den ersten Satz ab.