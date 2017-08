Gastgeber Polen hat bei der Volleyball-EM der Männer den ersten Sieg geholt. In ihrem zweiten Gruppenspiel gelang den Polen ein 3:0-Sieg gegen Finnland.

Nach einem knappen ersten Satz (25:23) gelang es den Gastgebern den zweiten (25:21) und dritten Satz (25:19) souveräner zu gestalten und sicherten sich damit ihre ersten drei Punkte des Turniers.

Das Auftaktspiel hatten die Polen vor einer Rekordkulisse in Warschau überraschend mit 0:3 gegen Serbien verloren.

Serbien ist Tabellenführer in Gruppe A

Die Serben konnten auch ihr zweites Spiel gewinnen. Allerdings mussten sie beim 3:2-Sieg gegen Estland in den Tie-Break, welchen die Serben mit 15:12 für sich entschieden.

Damit führt Serbien die Gruppe A mit fünf Punkten an. Polen folgt mit drei Punkten auf dem zweiten Platz, vor Estland und Finnland (jeweils zwei Punkte).

Am Sonntag bestreitet auch die deutsche Mannschaft ihr zweites Gruppenspiel. Nach dem starken Auftaktsieg gegen Italien am Freitag will die Mannschaft von Andrea Giani gegen Tschechien (ab 20.25 im LIVETICKER und LIVE im TV auf SPORT1+) direkt nachlegen.