Die Europameisterschaft in Polen (24. August bis 3. September, LIVE im TV bei SPORT1+) ist der Höhepunkt des Volleyball-Jahres.

Das Deutsche Team rund um Superstar Georg Grozer möchte bei dem Turnier die verpatzte WM-Qualifikation schnell vergesen machen und unter dem neuen Trainer Andrea Giani wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. In 21 Anläufen hat es für die DVV-Auswahl noch nie für eine Medaille gereicht. Ob sich das nun ändert? Vor Beginn der Titelkämpfe hat SPORT1 die wichtigsten Informationen.

Der Gastgeber

Polen ist eine Volleyball-Nation. Über 60.000 Zuschauer werden das Eröffnungsspiel im Warschauer Nationalstadion vor Ort verfolgen - Rekord! Binnen kurzer Zeit waren die meisten Tickets für die Spiele verkauft, das Turnier steht in Polen auf einer Stufe mit Europa- und Weltmeisterschaften im Fußball.

Der Gastgeber geht beim Heimspiel als einer der Topfavoriten an den Start. Das Team ist durch die Bank besetzt mit internationalen Spitzenkräften, angeführt von Superstar Bartosz Kurek. Gute Erinnerungen dürfte das letzte Turnier vor heimischer Kulisse hervorrufen. 2014 krönte sich das Team im eigenen Land zum Weltmeister.

Die Favoriten

Neben den gastgebenden Polen ist Titelverteidiger Frankreich der wohl heißeste Anwärter auf die Krone Europas. Wie ein Orkan fegte das Team dieses Jahr über seine Gegner hinweg, qualifizierte sich mit weißer Weste für die WM im kommenden Jahr und konnte auch die Weltliga für sich entscheiden. Rund um Leader Earvin Ngapeth haben sich internationale Spitzenspieler formiert, die in ihren Vereinen allesamt Leistungsträger sind. Wer den Titel will, muss Frankreich schlagen.

Auch die Russen gehören naturgemäß zum engen Favoritenkreis. Der Olympiafinalist von Rio wartet seit 2013 auf einen großen Titel - zu lang in den Augen der Verantwortlichen. Anders als noch vor einigen Jahren ist Russland nun aber verwundbar, viele Leistungsträger sind in die Jahre gekommen. Für den Titelgewinn muss alles passen.

Das vom ehemaligen deutschen Nationaltrainer Vital Heynen betreute Belgien hat sich schnell zum Geheimfavoriten auf die EM-Krone gemausert. In der Weltliga machte man mit Siegen gegen die USA, Serbien und Italien auf sich aufmerksam, die WM-Quali überstand das Team auch ohne weitere Probleme. Der große Trumpf: Vital Heynen. Der Trainer lebt Volleyball und zählt zu den besten Trainern der Welt. So formte er in Deutschland zwischen 2012 und 2016 aus einer durchschnittlichen Mannschaft eines der besten Teams der Welt.

Das Deutsche Team

Die Deutsche Mannschaft geht mit gedämpften Erwartungen in das Turnier. Der neue Trainer Andrea Giani konnte die in ihn gesetzten Erwartungen bislang nicht erfüllen und verpasste neben dem Sieg in der Gruppe 3 der Weltliga auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018. Bei den letzten Tests jedoch wurde Belgien je mit 3:1 geschlagen. Die Formkurve zeigt nach oben, die Mannschaft scheint die Taktik des neuen Trainers langsam zu verinnerlichen.

Da passt es gut, dass Georg "Hammerschorsch" Grozer seine Auszeit in der Nationalmannschaft beendet hat und das deutsche Aufgebot in Polen anführt. Der Diagonalangreifer zählt auch heute noch zu den besten Spielern seiner Generation und kann zum entscheidenden Faktor in engen Spielen werden. Drum herum setzt Andrea Giani auf einen Mix aus Erfahrung (Marcus Böhme, Lukas Kampa, Dennis Kaliberda) und jugendlicher Unbekümmertheit (Linus Weber, Tobias Krick, Julian Zenger).

Schon in der Vorrunde wird es knifflig. Italien ist an guten Tagen schwer zu stoppen, bekleckerte sich zuletzt jedoch nicht gerade mit Ruhm und zeigte ungewohnte Schwächen. Tschechien und die Slowakei sind dem deutschen Team zwar auf dem Papier unterlegen, sind aber an guten Tagen brandgefährlich. Im Falle eines Gruppensieges qualifiziert sich das Deutsche Team direkt für das Viertelfinale, Platz zwei und drei reicht immerhin für die Zwischenrunde.

Die Stars des Turniers

Earvin Ngapeth ist die Definition von Spektakel. Der französische Außenangreifer versteht es wie kein Zweiter, aus scheinbar aussichtslosen Situationen noch Kapital zu schlagen und den Gegner mit trickreichen Angriffen aus der Reserve zu locken. Der gute Mix aus einem variablen und kraftvollen, aber auch trickreichen und spektakulären Angriffsspiel macht den 26-Jährigen an guten Tagen zum besten Volleyballer der Welt.

Simone Giannelli ist ein Mann der Superlative. Der Italiener debütierte 2015 in der Nationalmannschaft und ist seitdem als Stammspieler nicht mehr wegzudenken. Als jüngster Spieler aller Zeiten wurde der damals 19-Jährige bei der Europameisterschaft im gleichen Jahr zum besten Zuspieler gewählt. Giannelli versteht es wie kaum ein zweiter, seine Mitspieler einzusetzen. Das könnte für die Italiener zum entscheidenden Faktor werden.

Bartosz Kurek ist der Superstar des polnischen Teams. Der Diagonalangreifer ist in engen Situationen da und punktet verlässlich. Dabei kann er sich auf seinen extrem starken Schlag und seine Spielintelligenz blind verlassen.

So können Sie die EM verfolgen

SPORT1+ überträgt zwölf Spiele, darunter alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie das Finale LIVE. Los geht's mit dem Duell zwischen Gastgeber Polen und Serbien (ab 20.25 Uhr LIVE auf SPORT1+). Am 25. August um 20.25 Uhr greift Deutschland gegen Italien (LIVE auf SPORT1+) erstmals ein.