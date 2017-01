Weltmeister Francesco Friedrich hat in Winterberg zum zweiten Mal den EM-Titel im Zweierbob gewonnen.

Der 26-Jährige sicherte sich am Samstag bei den gleichzeitig als Weltcup ausgetragenen Titelkämpfen mit Anschieber Thorsten Margis erneut Gold nach nach 2015 in La Plagne/Frankreich. Mit seinem dritten Sieg im vierten Weltcup der Saison untermauerte Friedrich auch seine Favoritenstellung für die Heim-WM am Königssee im Februar.

Vize-Weltmeister Johannes Lochner holte nach zwei Läufen Silber vor dem Letten Oskars Kibermanis. Enttäuschend war dagegen das Abschneiden von Nico Walther (Oberbärenburg) mit EM-Rang zehn (+1,57)

Auch weitere große Namen zeigten Schwächen: Weltcup-Spitzenreiter Won Yunjong, der als Südkoreaner bei der EM aus der Wertung fiel, etwa wurde lediglich Achter der Tageswertung.

Die Form stimmt

Friedrich und seine Teamkollegen präsentieren sich in diesem schwierigen vorolympischen Winter insgesamt weiter in eindrucksvoller Form - obwohl das Jahr im Zeichen ausgiebiger Materialtests steht und vor der Saison Cheftrainer Christoph Langen sowie die Leistungsträger Maximilian Arndt und Anja Schneiderheinze abtraten.

Die Form auch mit Blick auf die Heim-WM am Königssee im Februar stimmt.

Auch bei den Frauen besteht Anlass zur Hoffnung auf eine Überraschung, nachdem Mariama Jamanka sich sensationell den Europameister-Titel sicherte. Die 26-Jährige vom BRC Thüringen musste sich mit ihrer Anschieberin Annika Drazek bei der vierten Weltcupstation nur der Amerikanerin Elana Meyers Taylor geschlagen geben, deren Ergebnis nicht in die EM-Wertung einging. Bei 14 Europameisterschaften seit der Frauen-Premiere 2004 ging der Titel damit zum 13. Mal nach Deutschland.

Am Sonntag wird beim Weltcup im Sauerland der Nachfolger des zurückgetretenen Vierer-Europameisters Arndt (Oberhof) gesucht (ab 16.00 Uhr). Nach Platz drei in Whistler und seinem Sieg in Altenberg in der Vorwoche gilt Lochner als aussichtsreichster Kandidat aus dem deutschen Team.