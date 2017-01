Deutsche verpassen bei Skeleton-Weltcup in St. Moritz das Podest

vergrößernverkleinern Axel Jungk fuhr beim Skeleton-Weltcup in St. Moritz auf Platz sieben © Getty Images

Die deutschen Skeleton-Piloten fahren in St. Moritz allesamt am Podest vorbei und verlieren im Gesamt-Weltcup an Boden. Der Sieg geht einmal mehr nach Lettland.