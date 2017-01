Doping: 170 Biathleten fordern IBU in einem Brief zum Handeln auf

vergrößernverkleinern Auch Martin Fourcade hatte zuletzt ein härteres Durchgreifen gefordert © Getty Images

Der Druck auf den Weltverband IBU nimmt in der Doping-Thematik immer mehr zu. 170 Biathleten fordern nun in einem offenen Brief ein konsequenteres Handeln.