Die deutsche Skeleton-Pilotin Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) hat sich erstmals zur Europameisterin gekrönt.

Die 21-Jährige holte am Sonntag auf ihrer Heimbahn in Winterberg den Titel vor der Österreicherin Janine Flock und Weltmeisterin Tina Hermann. Wegen starken Schneefalls fiel die Entscheidung in nur einem Durchgang. Auch dieser wurde stark beeinträchtigt, dies sorgte im Anschluss für Diskussionen über die ungleichen Voraussetzungen für die Starter.

Das Rennen im Hochsauerland war gleichzeitig vierter Weltcup des Winters, in dieser Wertung gewann die Kanadierin Elisabeth Vathje mit einem Zehntel Vorsprung auf Lölling. Die Deutsche baute ihre Gesamtführung damit aus. Dritte im Weltcup wurde ihre Landsfrau Mirela Rahneva vor Flock und Hermann. Anna Fernstädt (Berchtesgaden) holte den achten EM-Rang und wurde Zehnte im Weltcup. Für das EM-Klassement werden beim "Race in Race"-Format alle Nicht-Europäer aus der Wertung genommen.

Der erste Durchgang war wegen zu viel Schnee in der Bahn abgebrochen worden, auch im dann allein entscheidenden zweiten Lauf begann es kurz nach Löllings Lauf wieder heftig zu schneien. Die Favoritinnen waren zu diesem Zeitpunkt bereits gestartet, alle folgenden Athletinnen hatten aber keine Chance auf eine aussagekräftige Zeit.