+++ Rebensburg verschenkt Sieg - Lara Gut gewinnt +++

Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg (Kreuth) hat einen Tag nach ihrem starken dritten Rang bei der Weltcup-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen eine weitere Podestplatzierung verpasst. Beim Super-G auf der Kandahar schied die 27-Jährige nach einer Minute Fahrzeit aus, ihre Zwischenzeit an dieser Stelle war nur 0,13 Sekunden schlechter als jene von Siegerin Lara Gut (Schweiz). "Das ist sehr, sehr bitter, ich bin sehr enttäuscht", sagte Rebensburg.

Gesamtweltcupsiegerin Gut, am Vortag vor Rebensburg Zweite in der Abfahrt, siegte klar vor Stephanie Venier (Österreich/+0,67 Sekunden) und Tina Weirather (Liechtenstein/0,86). Im Kampf um die große Kristallkugel verkürzte sie ihren Rückstand auf Mikaela Shiffrin (USA) auf 135 Punkte. Shiffrin war nicht am Start.

Einen Tag nach ihrem Sieg in der Abfahrt und ihrem 77. im Weltcup erhielt auch Lindsey Vonn (USA) einen Dämpfer. Mit 1,65 Sekunden Rückstand auf Gut verfehlte sie im dritten Rennen nach ihrem Comeback sogar das Podium deutlich. "Im Kopf war ich bereit, aber vielleicht brauche ich noch etwas mehr Training. In der Abfahrt ist das Selbstvertrauen da, im Super G fehlt das noch", sagte sie.

Nicht ins Ziel kam auch Anna Veith, unter ihrem Mädchennamen Fenninger Gesamtweltcupsiegerin von 2015 und Super-G-Weltmeisterin: Die Österreicherin fuhr bei ihrem ersten Speed-Rennen seit ihrer schweren Verletzung an einem Tor vorbei.

+++ Kombination: Frenzel in Chaux-Neuve Vierter nach dem Springen +++

Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) greift beim Kombinations-Weltcup im französischen Chaux-Neuve nach seinem siebten Saisonsieg. Der 28 Jahre alte Sachse liegt nach einem Sprung auf 113,0 m zur Halbzeit als bester Deutscher auf Platz vier und geht mit 34 Sekunden Rückstand auf Norwegens Toptalent Jarl Magnus Riiber in den abschließenden 10-km-Langlauf ab 14.30 Uhr. Riiber sprang 115,0 m, ist aber derzeit im Laufen kaum konkurrenzfähig.

Einen Tag nach seinem Triumph im ersten Wettkampf von Chaux-Neuve zeigte Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf) erneut einen guten Sprung und hat als Elfter mit 52 Sekunden Rückstand ebenfalls noch alle Siegchancen.

Zwischen Frenzel, der am Samstag nach einem Stockbruch nur Vierter geworden war, und Rydzek platzierten sich noch Terence Weber (Geyer) als Fünfter (+34 Sekunden) und Fabian Rießle (Breitnau) als Achter (+44 Sekunden). Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) hat auf Platz 15 (+57 Sekunden) ebenfalls weniger als eine Minute Rückstand auf die Spitze.

+++ Skilanglauf: Frauen-Staffel glänzt in Schweden mit Platz zwei +++

Die deutschen Skilangläuferinnen sind bei der WM-Generalprobe überraschend auf das Podest gestürmt. Im letzten Staffel-Wettkampf vor dem Saisonhöhepunkt im finnischen Lahti (22. Februar bis 5. März) belegte das DSV-Quartett um die Olympiadritte Stefanie Böhler in Ulricehamn/Schweden Platz zwei über 4x5 km und erreichte erstmals seit sieben Jahren wieder das Weltcup-Podium.

Katharina Hennig (Oberwiesenthal), Stefanie Böhler (Ibach), Victoria Carl (Zella-Mehlis) und Sandra Ringwald (Schonach) mussten sich nur den hochfavorisierten Norwegerinnen um Rekordweltmeisterin Marit Björgen geschlagen geben, die im Ziel 8,8 Sekunden Vorsprung hatten. Platz drei ging an Schweden (+9,0 Sekunden).

Carl hatte als dritte Starterin die deutsche Staffel erstmals unter die Top 3 gelaufen, Schlussläuferin Ringwald verteidigte die Platzierung zunächst und setzte sich im Finish gegen die starke Schwedin Hanna Falk durch. Zuletzt hatte ein deutsches Quartett am 7. März 2010 als Zweite in Lahti das Podest im Weltcup erreicht, vier Jahre später gab es noch Bronze bei den Olympischen Spielen in Sotschi. Bei der ersten Staffel der Saison hatten die deutschen Frauen Mitte Dezember in La Clusaz Platz fünf belegt.

Die 36 Jahre alte Björgen, die zu Saisonbeginn nach der Geburt ihres ersten Kindes in den Weltcup zurückgekehrt war, hatte bereits am Samstag das 10-km-Rennen im freien Stil gewonnen und damit ihre Titelambitionen für Lahti untermauert.

+++ Schempp im Massenstart von Antholz Siebter +++

Biathlet Simon Schempp hat zum Abschluss des Weltcups im italienischen Antholz die Podestplätze verpasst. Der 28-Jährige aus Uhingen belegte im Massenstart über 15 km mit einem Schießfehler den siebten Platz. Direkt dahinter landete Erik Lesser (Frankenhain/1) auf dem achten Rang.

Den Sieg im letzten Einzelrennen vor der WM in Hochfilzen/Österreich (9. bis 19. Februar) sicherte sich Johannes Thingnes Bö (Norwegen/0) vor Quentin Fillon Maillet (Frankreich/1). Dritter wurde Anton Schipulin (Russland/1).

Schempp hatte in diesem Winter den Massenstart in Oberhof gewonnen und in Nove Mesto den zweiten Rang belegt. Auf 1640 Metern Höhe in Antholz startete der Schwabe zunächst mit einem Schießfehler, traf anschließend jedoch alle Scheiben. Der ehemalige Staffel-Weltmeister ging als Vierter auf die Schlussrunde, am Ende schwanden jedoch die Kräfte.

Am Samstag hatte die Männerstaffel um Schlussläufer Schempp noch ihren ersten Sieg seit knapp zwei Jahren gefeiert. Bei den Frauen siegte Nadine Horchler sensationell vor der Gesamtweltcup-Führenden Laura Dahlmeier. Im letzten Rennen vor der WM kämpft die Frauenstaffel am Nachmitttag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) um ihren dritten Triumph in Serie.

+++ Neureuther Dritter nach dem ersten Lauf +++

Felix Neureuther liegt beim Weltcup-Slalom in Kitzbühel/Österreich in aussichtsreicher Position. Der 32 Jahre alte Partenkirchener hat auf dem schwierigen Ganslernhang als Dritter nach dem ersten Lauf 0,74 Sekunden Rückstand auf den Überraschungs-Führenden Dave Ryding aus England (53,42 Sekunden).

Zweiter ist der Italiener Stefano Gross (0,29 Sekunden zurück). Favorit Henrik Kristoffersen (Norwegen) schied aus, Lokalmatador Marcel Hirscher belegt mit 1,02 Sekunden Rückstand nach 30 Läufern den achten Platz.

"Der Hang ist eine große Herausforderung, sehr anspruchsvoll. Der Lauf ist mir teils gut, teils nicht so gut gelungen. Die Abstände sind wahnsinnig eng, da bleibt mir im zweiten Lauf nichts anderes übrig, als Vollgas zu geben", sagte Neureuther, der bereits zweimal in Kitzbühel gewonnen hat, im ZDF.

Dominik Stehle (Obermaiselstein) liegt im Zwischenklassement mit 1,88 Sekunden Rückstand auf einem guten 13. Rang.