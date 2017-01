SPORT1 fasst die wichtigsten News, Ereignisse und Ergebnisse vom Wintersport am Samstag zusammen.

+++ Skispringen: Vogt und Würth fliegen knapp am Podest vorbei +++

Olympiasiegerin Carina Vogt und Svenja Würth haben beim Skisprung-Weltcup im rumänischen Rasnov das Podest nur knapp verpasst. Beim dritten Saisonsieg der Norwegerin Maren Lundby belegte das deutsche Duo die Ränge vier und fünf und bewies vor der WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) erneut aufsteigende Form. Die 23 Jahre alte Würth stellte das beste Ergebnis ihrer Karriere ein.

Lundby gewann nach Sprüngen auf 97,0 und 99,0 m mit 259,0 Punkten vor Sara Takanashi (249,8), die weiter auf ihren 50. Weltcup-Sieg warten muss. Die Seriensiegerin aus Japan wurde zum fünften Mal in Folge geschlagen. Rang drei belegte ihre Teamkollegin Yuki Ito (238,5), Vogt (232,5) fehlten umgerechnet knapp 3,5 Meter zum Treppchen.

Katharina Althaus komplettierte als Sechste das sehr gute deutsche Ergebnis. Ramona Straub und Juliane Seyfarth folgten auf den Positionen 19 und 27.

Am Sonntag (12.30) steht in Rasnov ein weiterer Wettkampf auf dem Programm.

+++ Skeleton: Gassner feiert ersten Podestplatz seiner Karriere +++

Einen Tag nach dem Dreifachsieg der deutschen Skeleton-Frauen haben auch die Männer auf der WM-Bahn am Königssee überzeugt. Vier Wochen vor den Weltmeisterschaften an gleicher Stelle fuhr Alexander Gassner beim Heimweltcup als Dritter erstmals in seiner Karriere auf das Podium. Axel Jungk und Christopher Grotheer komplettierten beim Sieg des Russen Alexander Tretjakow mit den Plätzen vier und fünf das gute Ergebnis des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD).

Bereits am Freitag hatten die Frauen viel Schwung für die Titelkämpfe (17. bis 26. Februar) aufgenommen. Europameisterin Jacqueline Lölling feierte beim Weltcup-Rennen ihren zweiten Saisonsieg und schwang sich damit zur Favoritin für die Weltmeisterschaften auf. Dahinter komplettierten Weltmeisterin Tina Hermann und Anna Fernstädt das Podest.

+++ Rodeln: Hüfner zum fünften Mal Weltmeisterin +++

Rennrodlerin Tatjana Hüfner hat zum fünften Mal den WM-Titel gewonnen und sich damit zur alleinigen Rekordweltmeisterin gekrönt.

Die 33-Jährige setzte sich am Samstag in Igls in zwei Läufen durch, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger belegte nach einem schweren Fehler im ersten Durchgang völlig überraschend nur den sechsten Platz. Erin Hamlin (USA) und Kimberley McRae (Kanada) komplettierten das Podest. Junioren-Weltmeisterin Julia Taubitz wurde Achte, Dajana Eitberger fuhr auf Platz neun.

Hüfner ist mit nun fünf Titeln sowie einer Silber- und einer Bronzemedaille erfolgreichste WM-Teilnehmerin bei den Frauen. Es folgen Sylke Otto (4/0/2) und Margit Schumann (4/0/0). Geisenberger (3/3/1) hätte in Igls aufschließen können. Als Vorjahressiegerin und Gesamtweltcupführende war sie als Favoritin nach Österreich gekommen, schon im Sprintwettbewerb zum WM-Auftakt am Freitag belegte die 28-Jährige aber nur den enttäuschenden 15. Platz.

+++ Kombination: Missgeschick von Riiber +++

Für Norwegens Pechvogel Jarl Magnus Riiber ist die WM-Saison vorzeitig beendet. Der 19-Jährige hat sich beim Weltcup in Seefeld am Freitag zum dritten Mal binnen eines Jahres die Schulter ausgekugelt und muss operiert werden.

Diesmal zog sich Riiber die Verletzung beim Anziehen seines Sprunganzuges zu. Dem Skandinavier war am ehesten zugetraut worden, bei den Weltmeisterschaften in Lahti (22. Februar bis 5. März) die überragenden deutschen Kombinierer zu gefährden.

"Ich bin sehr enttäuscht, aber es gibt jetzt keinen anderen Weg", sagte Riiber, der im Februar 2016 als 18-Jähriger in Oslo seinen bislang einzigen Weltcup-Sieg gefeiert hatte und zuletzt der beste Springer unter den weltbesten Kombinierern war: "Ich werde mich ab Mai auf die neue Saison vorbereiten und freue mich schon auf das Training für Olympia. Ich habe hoffentlich noch viele Jahre in meiner Karriere."

Riiber, der sich die Schulter erstmals im vergangenen Februar ohne Sturzeinwirkung beim Langlauf ausgekugelt hatte, war in der laufenden Saison bereits wochenlang wegen Krankheitsfolgen ausgefallen.

+++ Ski alpin: Rebensburg Vierte - Vonn stürzt +++

Viktoria Rebensburg hat gut eine Woche vor Beginn der alpinen Ski-Weltmeisterschaften erneut Hoffnungen auf eine Medaille in der Abfahrt gemacht - eine erneute Podestplatzierung aber knapp verpasst.

Bei der Generalprobe in der Königsdisziplin im italienischen Cortina d'Ampezzo belegte die 27-Jährige den vierten Rang, zur Zeit der drittplatzierte Slowenin Ilka Stuhec fehlten ihr aber nur 0,06 Sekunden.

In bestechender Form befindet sich kurz vor der WM Gesamtweltcupsiegerin Lara Gut. Die Schweizerin, in Garmisch-Partenkirchen Zweite in der Abfahrt und Siegerin im Super-G, gewann ihr fünftes Rennen in diesem Winter und verkürzte ihren Rückstand im Gesamtweltcup auf Mikaela Shiffrin (USA) auf 30 Punkte.

Gut lag 0,05 Sekunden vor Sofia Goggia (Italien), die in dieser Saison bereits sieben Mal Zweite oder Dritte geworden war. Lindsey Vonn (USA), Abfahrtssiegerin in Garmisch-Partenkirchen, stürzte nach bester erster Zwischenzeit, blieb aber unverletzt.