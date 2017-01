SPORT1 fasst die Wintersport-Ereignisse des Tages zusammen:

+++ Kombination: Frenzel greift nach Sieg +++

Olympiasieger Eric Frenzel greift beim Weltcup der nordischen Kombinierer in Lahti nach seinem vierten Saisonsieg. Der 28-Jährige liegt bei der Generalprobe für die nordische Ski-WM an gleicher Stelle nach dem Springen auf Rang zwei und geht mit einem Rückstand von 1:06 Minuten auf den Norweger Jarl Magnus Riiber in den 10-km-Langlauf.

Weltmeister Johannes Rydzek hat dagegen als 12. bereits 2:34 Rückstand auf Riiber, kann aber mit Manuel Faißt (14./2:35), Vinzenz Geiger (15.) und Björn Kircheisen (16./jeweils 2:39) eine starke Laufgemeinschaft bilden. Terence Weber (+2:18) liegt zudem auf Position sieben.

Weltcup-Rekordsieger Hannu Manninen geht bei seinem Comeback im Alter von 38 Jahren derweil mit großem Rückstand in die Loipe. Der Finne, der 2011 seine Karriere eigentlich beendet hatte, belegt nach einem Sprung auf 101,0 m Rang 37 und geht damit 3:52 Minuten hinter dem Führenden Riiber ins Rennen.

+++ Ski alpin: Rebensburg mit Luft nach oben +++

Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg hat beim Weltcup-Riesenslalom im slowenischen Maribor noch eine geringe Chance auf eine Podestplatzierung. Nach einem verhalten wirkenden ersten Lauf liegt die 27-Jährige, die auf der traditionsreichen Piste "Pohorje 2" im vergangenen Jahr gewonnen hatte, auf Rang sieben.

Ihr Rückstand auf die drittplatzierte Französin Tessa Worley beträgt 0,39 Sekunden. Zur Bestzeit der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin fehlen Rebensburg 0,59 Sekunden, zur zweitplatzierten Italienerin Sofia Goggia 0,52 Sekunden.

Eine starke Leistung zeigte die lange verletzte Anna Veith, als Anna Fenninger 2014 Gesamtweltcupsiegerin. In ihrem dritten Rennen nach einem Jahr Verletzungspause fuhr die Österreicherin knapp hinter Rebensburg auf Rang acht im Zwischenklassement.