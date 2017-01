SPORT1 fasst die Wintersport-Ereignisse des Tages zusammen:

+++ Tour de Ski: Fessel fällt zurück, Weng triumphiert +++

Langläuferin Nicole Fessel hat die anvisierte Top-10-Platzierung bei der Tour de Ski klar verpasst.

Die Oberstdorferin beendete die traditionelle Bergverfolgung auf die Alpe Cermis in Val di Fiemme/Italien beim erstmaligen Sieg der Norwegerin Heidi Weng auf Rang 15. Besser war Stephanie Böhler, neben Fessel die einzige von ursprünglich zehn deutschen Frauen die das Etappenrennen beendete, auf Rang 13.

Fessel hatte mit zwei starken sechsten Plätzen in ihren Heimrennen in Oberstdorf für die Highlights aus deutscher Sicht gesorgt. Nach einem 21. Platz im Freistil-Einzel in Toblach/Italien und Rang 17 im Massenstart am Samstag in Val di Fiemme war die 33-Jährige jedoch im Gesamtklassement auf Platz 13 zurückgefallen.

+++ Ski alpin: Neureuther auf Podestkurs +++

Ski-Rennläufer Felix Neureuther liegt beim Weltcup-Slalom von Adelboden trotz einer für seine Verhältnisse schwachen Fahrt auf Podest-Kurs.

Der Partenkirchner profitierte im ersten Lauf auf dem legendären Chuenisbärgli von seiner Startnummer 2 und landete so auf Platz drei im Zwischenklassement. Weil nach drei Startern dichter Nebel aufzog, hatten die Läufer danach kaum mehr Chancen auf eine Top-Platzierung.

Neureuther liegt 1,27 Sekunden hinter Henrik Kristoffersen aus Norwegen, dem im Sonnenschein ein Traumlauf glückte. Zweiter ist Zagreb-Sieger Manfred Mölgg aus Italien mit einem Rückstand von 0,38 Sekunden.

Linus Straßer kämpfte sich mit Startnummer 43 auf Platz elf (+2,79), Dominik Stehle schied auf Top-Acht-Kurs liegend aus.

+++ Ski alpin: Dürr vorerst in den Top Ten +++

Ski-Rennläuferin Lena Dürr hat beim Weltcup-Slalom im slowenischen Maribor ihr bestes Saisonergebnis im Blick.

Die 25-Jährige aus Germering liegt auf der "Radvanje"-Piste nach dem ersten Durchgang auf Platz zehn. Besser war Dürr in diesem Winter nur beim Slalom in Killington (USA) Ende November als Sechste.

Von Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin, die wie gewohnt als Führende ins Finale (12.15 Uhr) geht, trennen Dürr 1,38 Sekunden. Zweite hinter der Amerikanerin ist Wendy Holdener aus der Schweiz, die 0,17 Sekunden zurück liegt, vor der Schwedin Frida Hansdotter (+0,38).

+++ Kombination: Frenzel winkt nächster Sieg +++

Olympiasieger Eric Frenzel nimmt beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lahti den nächsten Sieg ins Visier.

Der 28-Jährige, der bereits den ersten Wettbewerb auf der WM-Anlage in Finnland am Vortag gewann, geht nach einem Sprung auf die Tagesbestweite von 130,5 m als Führender mit sechs Sekunden Vorsprung auf den Italiener Samuel Costa in den 10-km-Langlauf.

Nur 16 Sekunden hinter Frenzel geht Fabian Rießle auf Position fünf ins Rennen, auch Vinzenz Geiger (7./+38) und Björn Kircheisen (9./+39) haben gute Chancen auf eine Topplatzierung. Zudem dürfte Weltmeister Johannes Rydzek (+59) von Rang 15 aus startend angesichts seiner starken Laufform um eine Podestplatzierung kämpfen.

Weltcup-Rekordsieger Hannu Manninen, der am Vortag in seinem ersten Rennen nach sechs Jahren prompt auf Rang 18 gelaufen war, verpasste nach einem schwachen Qualifikationssprung diesmal den Wettbewerb.

+++ Eisschnelllauf: Sponsor bei WM angeschossen +++

Nach dem Ende des zweiten Tages der Eisschnelllauf-Europameisterschaften in Heerenveen ist auf dem Parkplatz der Halle Thialf Sponsor Bert Jonker angeschossen worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde Jonker an der Hand verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte in der entstehenden Panik flüchten. Die Polizei hat allerdings einen Verdächtigen im Visier.

Hintergrund des Angriffs soll ein geschäftlicher Konflikt mit Jonker sein.