SPORT1 fasst die Wintersport-Ereignisse des Tages zusammen:

+++ Skicross: Zacher mit Licht und Schatten +++

Skicrosserin Heidi Zacher hat ihre starke Form im WM-Winter erneut unter Beweis gestellt, aber auch einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen.

Beim ersten von zwei Weltcup-Rennen in Watles/Italien fuhr die Lenggrieserin als Dritte zum vierten Mal in Serie aufs Siegerpodest. Im zweiten Rennen schied Zacher dagegen schon zum Auftakt der K.o.-Runde aus.

Ein starke Leistung zeigte zunächst auch Daniel Bohnacker. Bei seiner Saisonpremiere nach einem Bänderriss belegte er am Samstag auf Anhieb Rang fünf und war damit Bester der ansonsten enttäuschenden deutschen Männer. Am Sonntag scheiterte Bohnacker jedoch in der Qualifikation, im Endklassement wurde er damit nur auf Rang 33 geführt.

+++ Biathlon: Peiffer verpasst Podest knapp +++

Der frühere Sprintweltmeister Arnd Peiffer hat beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding in der Verfolgung das Podest um 4,6 Sekunden verpasst.

Über 12,5 km lief der 28-Jährige nach einem Schießfehler auf den fünften Platz, Simon Schempp (2) wurde Siebter.

Nicht zu schlagen war wieder einmal der französische Gesamtweltcup-Führende Martin Fourcade, der trotz dreier Strafrunden bereits seinen zehnten Saisonsieg feierte.

Fourcade gewann mit 18,3 Sekunden Vorsprung vor dem fehlerfreien Norweger Emil Hegle Svendsen, der Tscheche Michal Krcmar (+19,5/0) komplettierte das Podest.

+++ Rodeln: Loch verpasst das Podest +++

Olympiasieger Felix Loch sucht auch zwei Wochen vor den Weltmeisterschaften in Igls vergeblich nach seiner Topform.

Der 27-Jährige belegte bei der Generalprobe im lettischen Sigulda nur den vierten Platz und droht erstmals seit sechs Jahren den Sieg im Gesamtweltcup zu verpassen.

Den Sieg bei den Männern sicherte sich Europameister Semen Pawlitschenko vor seinem russischen Landsmann Roman Repilow. Der Österreicher Wolfgang Kindl wurde Dritter.

Im Rennen um den Weltcup-Gesamtsieg liegt Loch (495 Punkte) nur noch auf dem vierten Platz. Repilow (547) führt vor Pawlitschenko (515) und Kindl (506).

+++ Ski alpin: Neureuther weit zurück +++

Felix Neureuther hat beim Weltcup-Slalom in Wengen (Schweiz) keine Chance mehr auf seinen dritten Sieg nach 2013 und 2015.

Nach dem ersten Durchgang liegt der Partenkirchner auf Rang 13, 0,97 Sekunden hinter dem klar in Führung liegenden Henrik Kristoffersen aus Norwegen.

Dessen Vorsprung auf seinen überraschend starken Mannschaftskollegen Leif Christian Haugen beträgt 0,23 Sekunden. Dritter ist Alexander Choroschilow (Russland/+0,44 Sekunden), Vierter Marcel Hirscher (Österreich/+0,56).

+++ Kombination: Frenzel liegt auf Siegkurs +++

Olympiasieger Eric Frenzel hat einen Tag nach dem Ende der phänomenalen Siegesserie der deutschen Kombinierer den nächsten Erfolg vor Augen.

Der 28-Jährige führt beim Weltcup im italienischen Val di Fiemme nach einem Sprung auf die Tagesbestweite von 138,0 m zur Halbzeit des Wettbewerbs und geht mit 18 Sekunden Vorsprung auf den Japaner Go Yamamoto in den 10-km-Langlauf.

Hinter dem Gesamtweltcup-Führenden Frenzel liegt auch Björn Kircheisen (+1:03 Minuten) als Sechster gut im Rennen, Terence Weber (+1:07) folgt auf Rang neun. Etwas größeren Rückstand haben Fabian Rießle (+1:18) und Weltmeister Johannes Rydzek (+1:26) auf den Plätzen 13 und 16.

Norwegens Toptalent Jarl Magnus Riiber wurde nach einem Flug auf 136,0 m wegen eines nicht zulässigen Sprunganzugs disqualifiziert.

+++ Skispringen: Althaus springt auf das Podest +++

Katharina Althaus hat beim Weltcup im japanischen Sapporo die zweite deutsche Podestplatzierung im WM-Winter geholt.

Die 20-Jährige wurde beim zweiten Saisonsieg der Norwegerin Maren Lundby Dritte. Olympiasiegerin Carina Vogt überzeugte wie bereits am Vortag als Fünfte, Svenja Würth rundete als Neunte das gute deutsche Mannschaftsergebnis ab.

Althaus lag am Ende 27,1 Punkte hinter Siegerin Lundby, aber deutlich vor Vogt (212,0) und der diesmal nur viertplatzierten Seriensiegerin Sara Takanashi (Japan/217,4).