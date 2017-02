Skispringen: Andreas Wellinger führt deutsches Aufgebot an

vergrößernverkleinern Andreas Wellinger gewann am letzten Wochenende in Willingen © Getty Images

Der Weltcupsieger des vergangen Wochenendes geht mit sechs Teamkollegen in Oberstdorf an den Start. In der Nordischen Kombination findet die Olympia-Generalprobe statt.