SPORT1 fasst die wichtigsten News, Ereignisse und Ergebnisse vom Wintersport am Samstag zusammen.

+++ Kombination: Rydzek und Frenzel in Lauerstellung +++

Kombinierer Johannes Rydzek greift bei der Weltcup-Premiere im südkoreanischen Pyeongchang nach seinem siebten Saisonsieg. Der laufstarke Weltmeister aus Oberstdorf sprang ein Jahr vor den Olympischen Spielen an selber Stelle auf 135,5 m und geht mit einem Rückstand von 29 Sekunden auf den Österreicher Mario Seidl in den Skilanglauf über 10 Kilometer (12.30).

Der im Gesamtweltcup führende Eric Frenzel muss dagegen als Sechster immerhin 57 Sekunden aufholen. Noch vor dem Olympiasieger starten Manuel Faißt (+40 Sekunden) und Fabian Rießle (+56 Sekunden) auf den Rängen vier und fünf.

Routinier Björn Kircheisen und Terence Weber sind in Südkorea nicht am Start, reisen dafür aber am kommenden Wochenende nach Sapporo. Frenzel, Rydzek und Rießle werden auf den Weltcup in Japan wegen der anstehenden WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) verzichten.

+++ Skispringen: Teams holen Gold und Silber bei Junioren-WM +++

Die deutschen Skisprung-Teams haben bei der Junioren-WM in Park City (USA) nur knapp einen Doppelsieg verpasst. Während die Frauen um Gianina Ernst auf der Olympiaschanze von 2002 überlegen die Goldmedaille holten, musste sich das von Constantin Schmid angeführte Männer-Quartett nach hartem Kampf Slowenien geschlagen geben.

Olympia-Teilnehmerin Ernst, schon im Einzel Vierte, Luisa Görlich, Pauline Heßler und die starke Agnes Reisch lagen von Beginn an in Führung, sammelten am Ende 772,1 Punkte und gewannen klar vor Slowenien (733,2) und Österreich (672,9).

Bei den Männern lieferten sich Constantin Schmid, der am Donnerstag Einzel-Bronze geholt hatte, Martin Hamann, Felix Hoffmann und Tim Fuchs ein spannendes Duell mit Slowenien. Mit 929,0 Punkten musste das DSV-Team aber Gold den Slowenen (932,3) überlassen, Rang drei ging an Österreich (870,8).

+++ Skilanglauf: Schicho bei Kowalczyk-Sieg Achte +++

Skilangläuferin Elisabeth Schicho hat beim Olympia-Test im südkoreanischen Pyeongchang die erste Top-Ten-Platzierung ihrer Karriere erreicht. Die 25-Jährige belegte beim Skiathlon über 15 Kilometer in Abwesenheit zahlreicher Topstars den achten Rang und erfüllte damit die WM-Norm des Deutschen Skiverbandes.

Ihren ersten Weltcup-Sieg seit Januar 2014 feierte die zweimalige Olympiasiegerin Justyna Kowalczyk aus Polen.

Ob Schicho allerdings für die Titelkämpfe in Lahti (22. Februar bis 5. März) nominiert wird, ist offen, da die besten 25 des Gesamtweltcups nicht am Start waren und nur 29 Teilnehmerinnen ins Ziel kamen.

Bei den Männern fehlten über die 30-Kilometer-Distanz sogar die besten 30 der Gesamtwertung. Thomas Wick schaffte als Elfter ebenfalls das beste Ergebnis seiner Laufbahn, Andy Kühne folgte auf dem 13. Rang. Der Sieg ging an den Russen Peter Sedow.

Schicho lag nach der ersten, im klassischen Stil zu absolvierenden Hälfte sogar auf dem vierten Rang. Auf dem Freistil-Teil verlor sie jedoch etwas an Boden und hatte im Ziel mit einer Gesamtzeit von 45:36,4 Minuten fast zwei Minuten Rückstand auf Kowalczyk. Laura Gimmler landete einen Tag nach Rang zehn im Sprint auf Platz 23.