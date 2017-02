SPORT1 fasst die Ereignisse des Tages zusammen:

+++ Eishockey: Frauen vor Olympia-Teilnahme +++

Die deutschen Eishockey-Frauen sind nur noch einen Sieg vom Ticket zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang entfernt. Die Mannschaft von Bundestrainer Benjamin Hinterstocker gewann bei der Vierer-Qualifikation im japanischen Tomakomai nach dem Sieg im Auftaktspiel (3:2 gegen Frankreich nach Penaltyschießen) auch ihr zweites Match gegen Österreich mit 4:1.

Im Kampf um den notwendigen Turniersieg trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Sonntag (10.00 Uhr MEZ) in ihrem letzten Spiel auf Gastgeber Japan. Hinterstockers Spielerinnen könnte dabei sogar eine Niederlage in der Verlängerung zur Olympia-Teilnahme reichen.

+++ Skispringen: Wellinger kämpft um Sieg +++

Andreas Wellinger kämpft beim Skisprung-Weltcup in Sapporo um den Sieg. Der 21-Jährige liegt nach dem ersten Durchgang von der Okurayama-Schanze mit einem Sprung auf 139,0 m und 130,2 Punkten auf Platz zwei. Vor Wellinger, der zuletzt in sechs Springen fünfmal das Podest erreicht hatte, liegt nur der Pole Maciej Kot (133,3), der bei schlechteren Bedingungen ebenfalls 139,0 m sprang.

Dritter ist Sloweniens wiedererstarkter Topstar Peter Prevc (129,5 Punkte), der mit einem Sprung auf 143,0 m nur einen halben Meter unter dem Schanzenrekord des Norwegers Anders Fannemel aus dem Vorjahr blieb. Sein Bruder Domen schied nach einem Hüpfer auf 97,0 m als 50. und Letzter aus.

Zweitbester Deutscher ist Markus Eisenbichler auf Platz fünf (122,6), Richard Freitag liegt als Achter (116,0) ebenfalls noch unter den Top 10. Karl Geiger (Oberstdorf) geht als 24. (95,0) in den Final-Durchgang, den Team-Olympiasieger Andreas Wank hingegen als 40. (83,1) klar verpasste.

+++ Nordische Kombination: Watabe beendet deutsche Serie +++

In Abwesenheit der Topstars Johannes Rydzek, Eric Frenzel und Fabian Rießle ist die eindrucksvolle Erfolgsserie der deutschen Kombinierer nach 18 Einzel-Siegen in Folge gerissen. Beim zweiten Weltcup im japanischen Sapporo gewannn am Samstag Lokalmatador Akito Watabe und krönte sich damit zum ersten nicht-deutschen Saisonsieger. Bester DSV-Athlet war Manuel Faißt (+12,3 Sekunden), der als Dritter seine zweite Podestplatzierung im Weltcup verbuchte.

Vortagessieger Björn Kircheisen (+1:42,3 Minuten) kam diesmal auf Rang 13. Knapp davor stellte Youngster Terence Weber als Elfter sein bestes Weltcup-Resultat ein, Jakob Lange (+2:49,1) belegte nach Platz vier im ersten Rennen diesmal nur Rang 22.