+++ 13.51 Uhr: Dreifach-Triumph für deutsche Bobs +++

Die deutschen Viererbobs haben neun Wochen vor Olympia den ersten Dreifachsieg im Weltcup seit zwei Jahren gefeiert.

Beim ersten Heimrennen der Saison in Winterberg setzte sich am Sonntag Weltmeister Johannes Lochner vor Nico Walther und Francesco Friedrich durch. Im vierten Vierer-Weltcup des Winters war es der dritte Sieg eines deutschen Schlittens.

"So ein Erfolg gibt Selbstvertrauen in Richtung Olympia, ich hatte zuletzt ein paar Zweifel gerade was unsere Startleistung angeht", sagte Lochner in der ARD: "Aber so können wir weitermachen, ich bin überglücklich."

Mit Blick auf die Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) ist das Team von Bundestrainer Rene Spies in der Königsdisziplin damit bestens aufgestellt. Schon bei der Heim-WM im Februar hatten die drei Piloten das Podest im Vierer belegt, Lochner und Friedrich wurden am Königssee zeitgleich Weltmeister.

Einen Dreifachsieg im Weltcup hatte es zuletzt im Dezember 2015 ebenfalls in Winterberg gegeben, damals gewann Friedrich vor dem mittlerweile zurückgetretenen Maximilian Arndt und Walther.

+++ 13.22 Uhr: Dopfer bucht Olympiaticket +++

Ski-Rennläufer Fritz Dopfer hat sich beim Weltcup-Slalom im französischen Val d'Isere für die Olympischen Spiele qualifiziert.

Der WM-Zweite von 2015, der ein Jahr lang wegen eines Beinbruchs pausieren musste, fuhr bei starkem Schneefall auf Rang sieben und erfüllte mit seiner zweiten Platzierung in diesem Winter die Norm (einmal unter die ersten Acht oder zweimal unter die ersten 15) gleich doppelt.

Bei extrem schwierigen äußeren Bedingungen verbesserte sich Marcel Hirscher im zweiten Durchgang vom achten auf den ersten Platz und sicherte sich seinen zweiten Saisonsieg. Der Gesamtweltcupsieger gewann vor Henrik Kristoffersen (Norwegen) und Andre Myhrer (Schweden).

Neben Dopfer fuhren drei weitere Deutsche mit zum Teil sehr hohen Startnummern in die Punkteränge - verpassten aber trotz guter Leistungen eine Platzierung unter den ersten 15, die zumindest die halbe Norm für Olympia wert gewesen wäre: Dominik Stehle wurde guter 18., Philipp Schmid 25. und David Ketterer 26.

+++ 13.14 Uhr: Biathlon-Staffel erkämpft Platz 2 +++

Die deutsche Biathlon-Staffel hat bei der Windlotterie im österreichischen Hochfilzen den zweiten Rang belegt.

Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp mussten sich über 4x7,5 km Norwegen mit knapp zwei Minuten Rückstand klar geschlagen geben, holten für den Deutschen Skiverband (DSV) aber den ersten Podestplatz des Wochenendes.

Das DSV-Team, das bei der WM im Februar in Hochfilzen in der selben Besetzung Vierter geworden war, benötigte bei stürmischen Bedingungen 17 Nachlader, die Norweger nur neun. Dabei hatten sie auf ihre Stars Johannes Thingnes Bö, Emil Hegle Svendsen und Tarjei Bö verzichtet. Frankreich wurde ohne Dominator Martin Fourcade Dritter.

"Es war sehr, sehr schwer zu schießen und zu treffen", sagte Doll in der ARD. Man musste "irgendwie die Strafrunde vermeiden", ergänzte Peiffer.

Für Aufsehen sorgte der Wahl-Belgier Michael Rösch, der als erster Läufer eine sehr gute Leistung abrief und für sein Team als erster wechselte. Der Sachse ist der einzige noch aktive deutsche Biathlon-Olympiasieger.

+++ 12.58 Uhr: Fessel verpasst Olympianorm +++

Skilangläuferin Nicole Fessel hat bei ihrem ersten Saisonstart auf einer Distanzstrecke die Olympianorm klar verpasst. Die 34-Jährige kam am Sonntag als beste Deutsche beim Weltcup in Davos/Schweiz über 10 km Freistil auf Rang 24.

Fessel, 2014 in Sotschi Olympiadritte mit der Staffel, hatte am Samstag mit Platz 48 im Sprint ihren persönlichen Saisonauftakt gefeiert.

Die ersten Weltcup-Stationen hatte Fessel wegen Trainingsrückstandes verpasst. In Davos hatte sie im Jahr 2014 mit Rang zwei über 10 km Freistil ihre bislang letzte Podestplatzierung geholt.

Somit bleibt Sandra Ringwald vorerst die einzige deutsche Langläuferin, die für Olympia in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) qualifiziert ist.

Sie hatte im Sprint von Davos Platz sieben belegt. Für die Norm sind entweder eine Platzierung unter den Top acht oder zwei unter den Top 15 notwendig.

Den Sieg am Sonntag sicherte sich die norwegische Teamsprint-Olympiasiegerin Ingvild Flugstad Ostberg vor ihrer Landsfrau Ragnhild Haga (+5,9 Sekunden) und der Finnin Krista Pärmäkoski (+7,9 Sekunden).

+++ 12.15 Uhr: Eiskunstläuferin Schott winkt Olympia-Ticket +++

Nach den Grand-Prix-Siegern Aljona Savchenko und Bruno Massot aus Oberstdorf hat auch die Essenerin Nicole Schott ihr Olympiaticket fast schon sicher.

Die EM-Zehnte baute am Sonntag bei einem internationalen Wettbewerb in Kroatien ihren Punktvorsprung auf Lea Johanna Dastich weiter aus und ist bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende in Frankfurt/Main praktisch nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Bei den nationalen Titelkämpfen wird aber entschieden, wer bei den Spielen im südkoreanischen Pyeongchang im Eistanz und bei den Herren für die Deutsche Eislauf-Union (DEU) an den Start geht. Ermittelt wird auch das zweite deutsche Olympiapaar hinter Savchenko/Massot.

+++ 11.24: Super-G in St. Moritz abgesagt +++

Nebel und zu viel Wind: Wegen der ungünstigen Witterungsbedingungen ist der Super-G der Frauen in St. Moritz abgesagt worden. Auch die Kombination entfällt damit.