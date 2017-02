Laura Dahlmeiers Karriere vollzieht sich im Rekordtempo: 2013 Debüt im Weltcup, 2014 Olympia-Teilnahme, 2015 erster Weltcup-Sieg, 2016 Weltmeistertitel und 2017 startet sie als Führende des Gesamt-Weltcups in die WM in Hochfilzen.

Doch die schnellen Erfolge steigen ihr nicht zu Kopf, ganz im Gegenteil: Dahlmeier bringt nichts aus der Ruhe. Man darf ja nicht vergessen: Sie ist erst 23 Jahre alt.

Auch Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner zeigt sich begeistert: "Ich ziehe den Hut vor ihr. Sie wirkt wahnsinnig abgeklärt, sowohl taktisch als auch mental."

Doch woher nimmt Dahlmeier diese Abgeklärtheit, die sonst eher routinierte 30-Jährige auszeichnet?

Dahlmeier: "Cool bleiben"

Es ist ein Stück weit das Lebensmotto der Partenkirchenerin. Auf ihrem Gewehr steht der bayerische Spruch "Scheiss da nix, dann feid da nix".

Auf Hochdeutsch übersetzt heißt das ungefähr: "Mach dir keine Gedanken, dann passiert dir auch nichts." Dieses Lebensmotto hat Dahlmeier in den Biathlonsport übertragen.

"Das Wichtigste ist cool zu bleiben. Darum geht es eigentlich immer in unserem Sport, ob am Schießstand beim letzten Schießen oder bei einer Attacke auf der Schlussrunde", erklärt Deutschlands beste Biathletin im Gespräch mit SPORT1.

Dennoch stellt sich die Frage, wie man es schafft, dieses Motto auch in die Tat umzusetzen. Wenn man als Führende beim letzten Schießen steht, wie lassen sich da zweifelnde Gedanken vertreiben?

Dahlmeier macht Mentaltraining

"Es ist ein Stück weit Veranlagung, man kann sich aber auch darauf vorbereiten, auch mit Mentaltraining. Und im Training, indem man sich immer wieder in diese Situationen bringt. Und sich dann zum Beispiel vorstellt, dass man in einer Drucksituation ist", erklärt die passionierte Bergsteigerin.

Dahlmeier, die mit Bernhard Kröll den gleichen Heimtrainer wie einst Neuner hat, wendet dann einen mentalen Trick an. Obwohl es sich nur um eine gewöhnliche Trainingseinheit handelt, stellt sie sich vor, es gehe um alles.

"Ich stelle mir dann vor: 'Es ist Olympia, letztes Schießen, es geht um Gold'", verrät Dahlmeier.

Und dieser Trick funktioniert so gut, dass sie im Rennen überhaupt nicht nervös wird. Vier Einzelrennen hat Dahlmeier in dieser Saison schon gewonnen, als erste Deutsche seit Neuner trägt sie das Gelbe Trikot. Und bei der am Donnerstag beginnenden WM in Hochfilzen (tägl. im LIVETICKER) ist ihr in jedem der sechs Rennen Gold zuzutrauen.

Neuner jedenfalls hat keine Zweifel: "Sie kann mit der Favoritensituation gut umgehen." Getreu dem Motto auf ihrem Gewehr.