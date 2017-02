Nach dem Eklat um den französischen Tour-Dominator Martin Fourcade, der am Donnerstag die Siegerehrung der Mixed-Staffel aufgrund der Teilnahme eines russischen Läufers kurzzeitig boykottiert hatte, sollen die Herren bei der Biathlon-WM 2017 in Hochfilzen (täglich im LIVETICKER auf SPORT1.de) jetzt wieder sportliche Schlagzeilen schreiben.

Im Sprintwettbewerb der Männer geht es am Samstag (ab 14.45 Uhr im LIVETICKER) um die ersten Einzel-Medaillen in Österreich, nachdem Laura Dahlmeier sich im Damen-Sprint trotz fehlerfreien Schießens mit der Silbermedaille begnügen musste.

Der klare Favorit auf die goldene Medaille bei den Herren ist Fourcade, der die französische Mixed-Staffel zum WM-Auftakt dank einer starken Leistung noch auf den Silberrang geführt hatte.

Die deutsche Hoffnung heißt dagegen Simon Schempp. Der Mutlanger hat bereits sieben WM-Medaillen in seiner Vita stehen, jedoch alle mit der Staffel. Am Samstag will der aktuell Dritte des Gesamtweltcups diese Tatsache ein für alle Mal ändern.

SPORT1 hat alle weiteren wichtigen Infos zur Biathlon-WM:

+++ Die Termine der Biathlon-WM 2017 +++

Samstag, 11. Februar: Sprint Männer (14.45 Uhr)

Sonntag, 12. Februar: Verfolgung Frauen (10.30 Uhr)

Sonntag, 12. Februar: Verfolgung Männer (14.45 Uhr)

Mittwoch, 15. Februar: Einzel Frauen (14.30 Uhr)

Donnerstag, 16. Februar: Einzel Männer (14.30 Uhr)

Freitag, 17. Februar: Staffel Frauen (14.45 Uhr)

Samstag, 18. Februar: Staffel Männer (14.45 Uhr)

Sonntag, 19. Februar: Massenstart Frauen (11.30 Uhr)

Sonntag, 19. Februar: Massenstart Männer (14.45 Uhr)

+++ Die Medaillengewinner der WM 2017 +++

Mixed-Staffel: Deutschland (Gold), Frankreich (Silber), Russland (Bronze)

Damen-Sprint: Gabriela Koukalova (Gold), Laura Dahlmeier (Silber), Anais Chevalier (Bronze)

+++ Die deutschen Starter +++

Frauen: Laura Dahlmeier, Nadine Horchler, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz,

Männer: Florian Graf, Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Simon Schempp

+++ Die Weltmeister von 2016+++

Sprint: Tiril Eckhoff (Norwegen) und Martin Fourcade (Frankreich)

Verfolgung: Laura Dahlmeier (Deutschland) und Martin Fourcade (Frankreich)

Einzel: Marie Dorin Habert (Frankreich) und Martin Fourcade (Frankreich)

Massenstart: Marie Dorin Habert (Frankreich) und Johannes Thingnes Boe (Norwegen)

Staffel: Norwegen (Damen und Herren)

Mixed-Staffel: Frankreich

