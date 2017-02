Zwei Medaillen um den Hals, die vier Monate alte Tochter im Arm - ein Pärchen in Hochfilzen wird am Sonntag Abend besonders romantische Stunden miteinander genießen.

Das Biathlon-Traumpaar Darja Domratschewa und Ole Einar Björndalen brachte am Sonntag das Kunststück fertig, an ein und demselben Tag zusammen zwei Mal Edelmetall zu holen. Domratschewa gewann vormittags in der Verfolgung WM-Silber, Björndalen legte am Nachmittag mit Bronze nach.

Beiden ist es gelungen, zum Saisonhöhepunkt, der WM, ihre Topleistung abzurufen. Und bei beiden ist das durchaus erstaunlich. Bei Domratschewa, weil sie erst vor vier Monaten eine Tochter zur Welt gebracht hat. Bei Björndalen, weil er mittlerweile schon 43 Jahre alt ist.

Doch letztlich pushten sie sich gegenseitig. Vor allem Björndalen profitierte von der Medaille seiner Partnerin.

Björndalen beeindruckt von seiner Partnerin

"Daraus habe ich viel Motivation für das Rennen gezogen", sagte der Biathlon-König, der sich das Frauenrennen vormittags vor dem Fernseher angesehen hatte. "Ich dachte eigentlich, sie ist zu weit hinten, aber sie hat mich beeindruckt", lobte er Domratschewa.

Der Norweger und die Weißrussin sind schon seit vielen Jahre ein Paar, hielten ihre Beziehung aber lange vor der Öffentlichkeit geheim. Erst im Vorjahr verkündete Björndalen, dass er Vater werde und machte so auch die Beziehung zu Domratschewa öffentlich.

Um den Trainingsalltag mit der Elternrolle unter einen Hut zu bringen, hat Domratschewa eine Babysitterin fest engagiert. Xenia sei außerdem ein sehr braves und ruhiges Kind, erzählte sie.

Erste Medaille als Vater

Für Björndalen war es die 45. WM-Medaille in seiner langen und überragenden Karriere. Doch das Verfolgungsbronze von Hochfilzen ist die erste Medaille als Vater und durch den gemeinsamen Erfolg mit Domratschewa eine ganz besondere.

"Es ist wie ein Sieg für mich", ordnete der Weltcup-Rekordsieger den Erfolg ein.

Vor 13 Jahren gab es übrigens einen noch größeren Pärchen-Triumph bei einer Weltmeisterschaft. 2004 in Oberhof holten Raphael und Liv Grete Poiree-Skjelbreid zusammen sieben Goldmedaillen. Diese Bestmarke können Domratschewa und Björndalen in Hochfilzen nicht mehr knacken.