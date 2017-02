Nach dem goldenen Auftakt aus deutscher Sicht steht am zweiten Tag der Biathlon-WM in Hochfilzen (täglich im LIVETICKER auf SPORT1.de) der erste Einzelwettbewerb auf dem Programm. Los geht's am Freitag für die Biathlon-Damen im Sprint (ab 14.45 Uhr im LIVETICKER).

Für Laura Dahlmeier und Co. beginnt damit der Kampf um die Einzelmedaillen und um eine gute Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen am Sonntag. Für Dahlmeier könnte es nach dem Sieg in der Mixed-Staffel im zweiten Rennen schon die zweite Medaille geben.

Fünf WM-Einzelmedaillen hat sie bereits in ihrer Vitrine hängen, angesichts ihrer bisherigen Saison mit vier Siegen und fünf Podestplätzen gebührt ihr die Favoritenrolle. "Ich möchte natürlich voll angreifen und versuche, auf Sieg zu laufen", sagte sie.

SPORT1 hat alle wichtigen Infos zur Biathlon-WM:

+++ Die Termine der Biathlon-WM 2017 +++

Donnerstag, 9.Februar: Mixed Staffelwettbewerb (Start: 14.45 Uhr)

Freitag, 10. Februar: Sprint Frauen (14.45 Uhr)

Samstag, 11. Februar: Sprint Männer (14.45 Uhr)

Sonntag, 12. Februar: Verfolgung Frauen (10.30 Uhr)

Sonntag, 12. Februar: Verfolgung Männer (14.45 Uhr)

Mittwoch, 15. Februar: Einzel Frauen (14.30 Uhr)

Donnerstag, 16. Februar: Einzel Männer (14.30 Uhr)

Freitag, 17. Februar: Staffel Frauen (14.45 Uhr)

Samstag, 18. Februar: Staffel Männer (14.45 Uhr)

Sonntag, 19. Februar: Massenstart Frauen (11.30 Uhr)

Sonntag, 19. Februar: Massenstart Männer (14.45 Uhr)

+++ Die Medaillengewinner der WM 2017 +++

Mixed-Staffel: Deutschland (Gold), Italien (Silber), Norwegen (Bronze)

+++ Die deutschen Starter +++

Frauen: Laura Dahlmeier, Nadine Horchler, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz,

Männer: Florian Graf, Benedikt Doll, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Simon Schempp

+++ Die Weltmeister von 2016+++

Sprint: Tiril Eckhoff (Norwegen) und Martin Fourcade (Frankreich)

Verfolgung: Laura Dahlmeier (Deutschland) und Martin Fourcade (Frankreich)

Einzel: Marie Dorin Habert (Frankreich) und Martin Fourcade (Frankreich)

Massenstart: Marie Dorin Habert (Frankreich) und Johannes Thingnes Boe (Norwegen)

Staffel: Norwegen (Damen und Herren)

Mixed-Staffel: Frankreich

+++ Die Biathlon-WM 2017 LIVE +++

Liveticker auf SPORT1.de

LIVE im TV bei ARD/ZDF und Eurosport

LIVESTREAM auf den Internet-Plattformen von ARD/ZDF und Eurosport