Nach den überzeugenden Leistungen am Wochenende in den Mixed-Staffeln sind die deutschen Biathleten in den ersten Einzelrennen der Olympiasaison in Östersund hart gefallen.

Platz 13 für Franziska Hildebrand bei den Frauen und Platz 16 für Simon Schempp bei den Männern waren die besten Resultate. Die DSV-Männer verpassten sogar erstmals seit 2010 im ersten Einzelrennen des Winters eine Top-Ten-Platzierung.

Besser als im Einzel wollen die deutschen Frauen am Freitag im Sprint (17.45 Uhr im LIVETICKER) abschneiden. In Abwesenheit der siebenmaligen Weltmeisterin Laura Dahlmeier hatte Hildebrand am Donnerstag als beste Deutsche wenigstens die halbe Olympia-Norm erfüllt. Eher zu rechnen ist aber mit der ehemaligen Langläuferin Denise Herrmann.

"Ich weiß, dass ich gut in Schuss bin", sagte die 28-Jährige, die bei ihrem 23. Platz im Einzel die schnellste Laufzeit erreicht hatte. In der Vorwoche hatte die Umsteigerin im zweitklassigen IBU-Cup im Sprint triumphiert.

Auch die deutschen Männer brennen auf Wiedergutmachung. Vor allem mit Schempp dürfte im Sprint über 10 km (Sa. ab 14.45 Uhr im LIVETICKER) zu rechnen sein. In seiner Karriere gewann er bereits fünf Weltcuprennen in dieser Disziplin.

Ein gutes Sprint-Ergebnis bringt neben vielen Weltranglistenpunkten auch eine eine gute Voraussetzung für die am Sonntag zum Abschluss der Weltcupbewerbe in Östersund stattfindenden Verfolgungsrennen (Frauen ab 13.15 Uhr im LIVETICKER, Männer ab 15.15 Uhr im LIVETICKER)