Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier ist bereit für ihre Rückkehr in den Weltcup.

Nachdem die 24-Jährige ihren Start beim Auftakt in Östersund/Schweden wegen einer Erkältung hatte absagen müssen, gewann sie am Samstag den Langlauf-Sprint im zweitklassigen FIS-Cup. "Ready for Hochfilzen", schrieb Dahlmeier unter das Siegerfoto, das sie in den sozialen Netzwerken veröffentlichte.

In Hochfilzen findet in der kommenden Woche (8. bis 10. Dezember) der zweite Weltcup der Biathleten statt. Dort hatte Dahlmeier in diesem Jahr Geschichte geschrieben und als erste Biathletin fünfmal Gold bei einer WM gewonnen.