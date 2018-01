Die deutschen Biathleten haben im letzten Staffelrennen vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang das Podest verpasst. Die vermeintlich beste Formation mit Erik Lesser (0 Nachlader), Benedikt Doll (Breitnau/4), Arnd Peiffer (2) und Simon Schempp (4) erreichte beim Weltcup in Ruhpolding nach 4x7,5 km nur den vierten Rang.

Den Erfolg sicherte sich das norwegische Quartett, das seine bärenstarke Verfassung einmal mehr unter Beweis stellte. Ohne Altmeister Ole Einar Björndalen siegten die Skandinavier (sieben Nachlader) vor Frankreich (6/+24,9 Sekunden) und Russland (4/53,4). Der letzte Sieg einer deutschen Männerstaffel, die im Ziel 1:26,5 Minuten hinter den Norwegern lag, datiert somit weiter vom 21. Januar 2017.

Bundestrainer Mark Kirchner verzichtete auf Roman Rees, der mit seinem vierten Platz am Mittwoch das beste Einzelresultat der Männer in diesem Jahr geliefert hatte. Knackpunkt waren im Wettstreit mit der starken internationalen Konkurrenz zunächst die vier Nachlader von Sprint-Weltmeister Doll, die Deutschland zwar nicht meilenweit, aber entscheidend in Rückstand brachten. Die Fehler von Schempp verhinderten zudem eine Aufholjagd.

Am Samstag (14.30 Uhr im LIVETICKER) greifen die Frauen über 4x6 km an. Das DSV-Quartett um Laura Dahlmeier, dessen Siegesserie am vergangenen Wochenende in Oberhof gerissen war, will sich mit einem Sieg Selbstvertrauen für Olympia holen. Am Sonntag (ab 12.15 Uhr) schließen die Massenstart-Rennen den Weltcup ab.