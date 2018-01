Der Biathlon-Weltcup macht Station im bayerischen Ruhpolding.

Den Anfang in der Chiemgau Arena macht am Mittwoch ab 14.20 Uhr der Einzelwettbewerb der Männer (im LIVETICKER). Am Start werden dann auch die DSV-Asse Simon Schempp und Erik Lesser sein.

Die beiden Topläufer des Deutschen Skiverbandes (DSV) haben am Dienstag ohne Probleme trainiert und stehen für das Einzelrennen über 20 km zur Verfügung.

"Wir sind wieder vollzählig. Erik hat gut trainiert. Auch bei Simon gibt es Positives zu vermelden", sagte DSV-Trainer Andreas Stitzl am Dienstag.

Massenstart-Weltmeister Schempp hatte in der vergangenen Woche in Oberhof wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel auf Verfolgung und Staffel verzichten müssen. Lesser hatte wegen eines Infekts komplett gefehlt.

Bei den Männern steht am Freitag noch die Staffel und am Sonntag der Massenstart auf dem Programm. Die Frauen um Laura Dahlmeier starten am Donnerstag mit dem Einzel über 15 km, am Samstag folgt die Staffel, am Sonntag ebenfalls des Massenstart.

Das deutsche Aufgebot für die Biathlon-Weltcups in Ruhpolding:

Damen: Laura Dahlmeier, Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Franziska Preuß

Herren: Benedikt Doll, Johannes Kühn, Arnd Peiffer, Roman Rees, Erik Lesser, Simon Schempp.

Der Biathlon-Weltcup LIVE im TV und Ticker

Alle Rennen können Sie im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App verfolgen.

Eurosport überträgt die Wettkämpfe LIVE im TV. Zudem wechseln sich ARD und ZDF mit der Übertragung der Wettbewerbe ab.