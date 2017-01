Eric Frenzel greift beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme nach seinem fünften Saisonsieg.

Der Olympiasieger sprang bei schwierigen Bedingungen auf 126 m und geht als Zweiter in den 10-km-Langlauf. Der Rückstand des laufstarken Frenzel, der 2013 im Fleimstal Weltmeister geworden war, auf den Österreicher Mario Seidl beträgt 26 Sekunden.

Terence Weber (+0:45 Minuten) liegt als Dritter ebenfalls gut im Rennen.

Auf die übrigen deutschen Starter wartet dagegen ein Härtetest. Björn Kircheisen (+1:39) und Weltmeister Johannes Rydzek (+1:45) belegen die Ränge 18 und 25. Fabian Rießle muss eine Woche nach seinem Sieg in Lahti als 41. sogar 2:36 Minuten auf die Spitze aufholen.

Die deutschen Kombinierer haben die bisherigen neun Wettbewerbe in der WM-Saison allesamt gewonnen: Frenzel siegte viermal, Rydzek dreimal, Rießle einmal. Zudem setzte sich das Team vom Bundestrainer Hermann Weinbuch auch in der Staffel in Lillehammer durch.