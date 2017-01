Gleich drei spektakuläre Stürze haben die Weltcup-Abfahrt der Herren in Garmisch-Partenkirchen überschattet.

Zunächst musste das Rennen auf eisiger und harter Piste unterbrochen werden, als Steven Nyman nach einem Fahrfehler im Fangnetz landete. Der erfahrene US-Amerikaner hatte sich bei einem Sprung verschätzt, flog zu weit und konnte die Landung nicht stehen. Er musste mit dem Helikopter abtransportiert werden. Nyman soll sich eine Meniskusverletzung am Knie zugezogen haben.

Wenig später kam Erik Guay zu Sturz. Der Kanadier hatte unmittelbar vor einem Sprung mit einer Unebenheit zu kämpfen, verlor die Kontrolle und prallte hart auf dem Rücken auf.

Er schien von schweren Verletzungen verschont geblieben zu sein, zumindest konnte er sofort aufstehen und selbst ins Ziel fahren.

Ganong gewinnt - schwere Befürchtungen bei Giraud Moine

Schlimmer erwischte es Valentin Giraud Moine. Der Überrschungs-Zweite von Kitzbühel wurde kurz vor dem Ziel von der Kandahar abgeworfen und rauschte in die Netze. Beim Franzosen bestand der Verdacht auf Unterschenkelbruch in beiden Beinen, auch ihn musste der Hubschrauber zur weiteren Behandlung mitnehmen.

Das Rennen musste erneut unterbrochen werden. Die genaue Schwere der Verletzungen der drei Athleten steht noch nicht fest.

Der US-Amerikaner Travis Ganong siegte in 1:53,71 Minuten vor dem Norweger Kjetil Jansrud (0,38 Sekunden zurück) und Peter Fill (Italien/0,52). Es war der erste Siege eines Rennläufers aus den USA auf der legendären Kandahar.

Andreas Sander (1,52) belegte im Zwischenklassement nach 43 Läufern Rang 13, Josef Ferstl (2,44) fuhr auf Rang 17.

Vonn und Mancuso bestürzt

Auf Twitter zeigten sich zwei Stars aus der Damenszene schockiert. "Ich kann das Rennen in Garmisch nicht mehr sehen. Zu viele Verletzungen und Stürze. Das ist verrückt!!!", twitterte Lindsey Vonn.

Julia Mancuso pflichtete ihr bei: "Ich kann nicht mehr hinsehen. Warum ist das dieses Jahr so schwierig für die Jungs!!"

"Es ist heute am Limit. Ich denke, die FIS muss bis morgen etwas tun", forderte Jansrud im Ziel.

Das Rennen am Freitag war der Ersatz für die ausgefallene Lauberhorn-Abfahrt in Wengen/Schweiz. Am Samstag (12 Uhr im LIVETICKER) folgt in Garmisch noch eine Abfahrt, am Sonntag (10.15/13.15 Uhr) findet ein Riesenslalom mit Lokalmatador Felix Neureuther statt.