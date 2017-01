Nach der Rückkehr von Anna Veith steht das nächste Comeback eines Superstars im alpinen Ski-Weltcup offenbar kurz bevor.

Lindsey Vonn kündigte am Sonntag an, dass sie nach Europa reisen wird. "Ich mache Fortschritte... Das Super-G-Training lief gut, deshalb geht es auf nach Europa!" twitterte die US-Amerikanerin.

Damit wird ein baldiger Start im Weltcup immer wahrscheinlicher. Womöglich nimmt Vonn bereits am kommenden Wochenende bei den Rennen im österreichischen Altenmarkt/Zauchensee teil. Dort steigen eine Abfahrt und eine Kombination.

Womöglich peilt die 32-Jährige auch erst die Speedwettbewerbe eine Woche darauf in Garmisch-Partenkirchen an.

Am Rande des Slaloms in Zagreb vergangene Woche hatte der Alpin-Direktor des US-Teams, Patrick Riml, einen Start Vonns in Altenmarkt/Zauchensee nicht ausgeschlossen.

Vonns Fokus liegt auf der WM in St. Moritz, die am 6. Februar beginnt.

Die Speed-Queen hatte sich beim Super-G-Training in Copper Mountain im November einen Bruch des rechten Oberarms zugezogen. Seit vergangener Woche trainiert sie wieder auf Skiern.