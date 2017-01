Der deutsche Ski-Rennläufer Klaus Brandner (Königssee) hat sich am Donnerstag beim zweiten Trainingslauf für die Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel bei einem eher unspektakulären Sturz eine Knieverletzung zugezogen. Dem 26-Jährigen hatte es an der Ausfahrt des eisigen Steilhangs den rechten Ski verschlagen, danach war er in die Sicherheitsplane gerutscht.

Brandner wurde, da er nicht eigenständig weiterfahren konnte, dem vorgeschriebenen Ablauf entsprechend mit dem Helikopter vom Berg und ins Krankenhaus von St. Johann geflogen. Eine genaue Diagnose stand zunächst aus. An der selben Stelle stürzte am Mittwoch auch Otmar Striedinger aus Österreich und zog sich einen Nasenbeinbruch und eine Oberschenkelverletzung zu.

Brandner hat es im Weltcup bislang neunmal in die Punkteränge geschafft. Seine beste Platzierung war im vergangenen Februar Rang 14 im Super-G bei der Generalprobe für die Olympischen Spiele 2018 im südkoreanischen Jongseon.